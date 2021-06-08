الامارات | آسيوي يخالف الآداب العامة في مترو دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن آسيوي يخالف الآداب العامة في مترو دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت إدارة أمن المواصلات في دبي، القبض على آسيوي خالف الآداب العامة في مقصورة مترو دبي، وتسبب في إزعاج مستخدميه، من خلال تصرفات وسلوكات غير لائقة، تشوّه المظهر العام، إلى جانب مخالفته القرار الصادر من النائب العام للدولة، بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والتدابير الاحترازية، للحدّ من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال مدير إدارة أمن المواصلات في دبي، العميد عبيد الحثبور، إنه تم ضبط المتهم بعد نشر مقطع فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي، يتصرف بطريقة غير لائقة، مخالفاً الآداب العامة داخل مقصورة مترو دبي، وينتهك خصوصية مستخدميه.

وأشار إلى أن هذا الشخص ظهر في مقطع الفيديو المتداول لا يرتدي الكمامة داخل مقصورة مترو دبي، في الوقت الذي يلتزم به جميع مستخدمي وسائل النقل العام بالإجراءات الاحترازية، من أجل تحقيق السلامة العامة للجميع.

وأوضح أن قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، يعاقب على مخالفة الآداب العامة والتسبب في إزعاج الآخرين بالحبس أو الغرامة، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك عملاً بالمادة 361 التي تنص على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على 5000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من جهر علانية بنداء أو أغان، أو صدر عنه صياح أو خطاب مخالف للآداب، وكل من أغرى غيره علانية بالفجور بأي وسيلة كانت».

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