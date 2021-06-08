الامارات | إنجاز المرحلة الأولى لـ «سجل موظفي حكومة دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز المرحلة الأولى لـ «سجل موظفي حكومة دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دبي الذكية عن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع «السجل الموحد لموظفي حكومة دبي»، الذي أطلقته بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ومركز دبي للأمن الإلكتروني، والذي غطت من خلاله 24 جهة من جهات حكومة دبي بهدف تمكين حكومة دبي من الاستثمار الأمثل في مواردها البشرية، وتطوير الكفاءات بما يلبي احتياجات وتطلعات المدينة الذكية عبر إيجاد مصدر موثوق لبيانات الموظفين في الحكومة وحصرها وتصنيفها وضمان دقتها وجودتها.

وتسعى دبي الذكية من خلال المشروع الذي يأتي ضمن مبادرة «سجلات دبي» التي أطلقتها في مارس العام الماضي إلى تقديم سجل بيانات دقيق وموحد لإدارة ورفع جودة بيانات المُوظفين بما يسهم في عمليّات التخطيط واتخاذ القرارات المُتعلِّقة بالموارد البشريّة على مُستوى حُكومة دبي والجهات الحُكوميّة والاستجابة لتطبيق سياسات الإمارة نحو التحوّل الذكي الشامل.

وقال مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عبدالله الفلاسي، إن السجل يهدف إلى إدارة ومراقبة بيانات الموظفين ضمن إطار موحد والمساهمة في عمليات التخطيط واتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية على مستوى حكومة دبي والجهات الحكومية. من جانبه قال مساعد المدير العام لدبي الذكية المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي يونس آل ناصر: «حتى الآن أنجزت دبي الذكية مع شركائها الاستراتيجيين نسبة 40% من المرحلة الثانية للمشروع والتي ستضيف من خلالها إلى قائمة سجلات الجهات المشاركة 30 جهة حكومية أخرى، فيما ستدخل أكثر من 130 جهة للمشروع بنهاية المرحلة الرابعة والأخيرة».

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