الامارات | بلدية الشارقة تُخلي 16500 مخالف وعازب من مناطق العائلات

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الشارقة تُخلي 16500 مخالف وعازب من مناطق العائلات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية مدينة الشارقة استمرار حملاتها التفتيشية لإخلاء المخالفين والعزّاب من المناطق المخصصة للأسر والعائلات بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، حيث تواصل البلدية حملاتها على المناطق كافة في المدينة، موضحة أنها أخلت أكثر من 16 ألفاً و500 مخالف منذ بدء الحملة من مختلف مناطق مدينة الشارقة.

وقالت البلدية إنها رصدت خلال الحملات التفتيشية العديد من المخالفات كالتقسيمات الهندسية المخالفة والتكدس داخل الشقق دون مراعاة للتدابير الوقائية من فيروس «كوفيد-19»، ورصد العديد من السلوكيات السلبية، لذا قامت بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بالإجراءات اللازمة وتوجيه المخالفين للسكن في المناطق المخصصة لهم.

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