الامارات | 1968 إصابة جديدة بـ «كورونا» و1933 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 1968 إصابة جديدة بـ «كورونا» و1933 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 208 آلاف و90 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 1968 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 585 آلاف و39 حالة.

‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثلاث حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1702 حالة.

‌كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1933 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 564 ألفاً و509 حالات.

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 31 ألفاً و549 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 13 مليوناً و347 ألفاً و300 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 134.95 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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