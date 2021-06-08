الامارات | تمديد دوام مراكز تقييم «كوفيد-19» في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد دوام مراكز تقييم «كوفيد-19» في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) تمديد ساعات العمل لمراكز تقييم «كوفيد-19» المتميزة، بحيث تعمل المراكز في كل من ميناء زايد، ومستشفى المفرق بأبوظبي، ومركز العين للمؤتمرات في العين، يومياً من الساعة الثامنة صباحاً إلى الـ10 مساءً.

يوفر مركز تقييم «كوفيد-19» المتميز في ميناء زايد بأبوظبي، والقاعة البنفسجية في العين، خدمات المسح والتقييم والمتابعة للمخالطين والمسافرين، بينما تتوافر جميع خدمات التقييم والمتابعة للمصابين بالفيروس في مبنى العيادات الخارجية بمستشفى المفرق في أبوظبي، وفي القاعة الصفراء في مركز العين للمؤتمرات. ومنذ افتتاحه في شهر يونيو من العام الماضي، لعب مركز تقييم «كوفيد-19» المتميز دوراً محورياً في التصدي لفيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news