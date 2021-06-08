الامارات | 700 مؤسسة تقدم خصومات لحاملي «حماة الوطن»

شكرا لقرائتكم خبر عن 700 مؤسسة تقدم خصومات لحاملي «حماة الوطن» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة الدفاع بأن عدد الشركات المساهمة في بطاقة «حماة الوطن»، وصل إلى نحو 700 شركة ومؤسسة تقدم لحاملي بطاقة حماة الوطن خصومات مالية وعروضاً ومزايا خاصة.

وتعدّ «حماة الوطن» بطاقة خدمية تمنح لجميع منتسبي وزارة الدفاع والقوات المسلحة من العسكريين والمدنيين والمتقاعدين، بهدف الحصول على عروض ومزايا وخصومات مالية من الجهات والشركات المشاركة.

وذكرت في تغريدات بثتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تحت رعاية وزارة الدفاع، ممثلة في الإدارة التنفيذية للإمداد، سيقام حفل تكريم وتوقيع اتفاقات مع عدد من الشركاء الجدد المساهمين في مشروع بطاقة حماة الوطن اليوم في فندق (إرث).

وأكدت وزارة الدفاع حرصها على تعزيز العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين من مختلف مؤسسات القطاع الخاص، بما يصب في تعزيز أنماط الحياة في المجتمع، بهدف بناء شراكات ناجحة، تسهم بفاعلية في مواصلة مسيرة التطور، لتقديم خدمات متميزة لمنتسبي وزارة الدفاع والقوات المسلحة.

ونوهت بحرص القيادة على الاهتمام بأبنائها، ولاسيما أبناء القوات المسلحة، لما لهم من دور فعال في الحفاظ على أمن الوطن ومكتسباته، ومن هذا المنطلق أمر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في يونيو 2015، بإصدار بطاقة حماة الوطن لمنتسبي وزارة الدفاع.

وأشارت إلى أنه بعد مرور ست سنوات على إصدار بطاقة «حماة الوطن»، وبمناسبة «عام الـ50»، تعمل وزارة الدفاع على زيادة مستوى التنافسية للبطاقة، باعتبارها إحدى المبادرات الخدمية والاجتماعية، التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمنتسبي وزارة الدفاع والقوات المسلحة.

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