الامارات | «الشارقة للضمان الاجتماعي»: مدة الاشتراك أساسي لصرف الحقوق التأمينية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للضمان الاجتماعي»: مدة الاشتراك أساسي لصرف الحقوق التأمينية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي محمد عبيد راشد الشامسي أن هناك عناصر أساسية لتحديد صرف الحقوق التأمينية ومنها مدة الاشتراك، ونظمت ذلك المادة رقم (23) من قانون الضمان الاجتماعي بإمارة الشارقة فيحُسب المعاش بواقع 60% عن مدة الاشتراك المحسوبة في الصندوق لمن قضى في جهة عمله 15 سنة ويستحق معاشاً بنسبة 100% من أمضي في جهة عمله 35 عاماً.

وأكد أن مدة الاشتراك من العناصر المهمة التي يكون لها دور مهم في احتساب صرف الحقوق التأمينية وخاصة الميزة التأمينية طويلة الأجل وهي المعاش حيث يُصرف المعاش بنسبة 100 % في حالة بلوغ المؤمن عليه مدة اشتراك 35 سنةً.

وأوضح في ذات السياق بأن الحالات التي يُصرف فيها المعاش بصرف النظر عن المدة ومتمثلة إما في الوفاة او العجز الكلي أو بعدم اللياقة الطبية للخدمة صحياً ويثبت ذلك بمعرفة اللجنة الطبية العليا للتقاعد. فضلاً عن استحقاق المعاش بنسبة 100% حين انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الكلي نتيجة لإصابة العمل، وانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة نتيجة لإصابة العمل.

وأشار الشامسي إلى أنه في حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش فللمستحقين الحق في تقاضي أنصبة من معاشه سواء أكانوا مواطنين أو غير مواطنين والذين تتوفر فيهم شروط الاستحقاق هم الزوج الأرمل والزوجة أو الزوجات الأرامل والأولاد والوالدان والأخوة والأخوات وأولاد الابن.

وأكد أن الصندوق يمضي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في ترسيخ تجربته الرائدة بالقيام بدوره في تأمين الحياة الكريمة للمواطنين المؤمن عليهم وأفراد أسرهم بما يحقق لهم الاستقرار المادي والمعنوي.

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