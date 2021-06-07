القبض على مخالف للإجراءات الاحترازية في «مترو دبي»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي(الاتحاد)- أكد العميد عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات في دبي، القبض على رجل من الجنسية الآسيوية لمخالفته الآداب العامة في مقصورة مترو دبي، وتسببه بالإزعاج لمستخدميه من خلال تصرفات وسلوكيات غير لائقة تشوه المظهر العام، إلى جانب مخالفته للقرار الصادر من النائب العام للدولة بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد- 19».

وأوضح العميد عبيد الحثبور، أن إلقاء القبض على الآسيوي جاء بعد انتشار مقطع فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقوم بأفعال مخالفة للآداب العامة داخل مقصورة مترو دبي وتسببه بالإزعاج للمستخدمين دون مراعاة لهم واحترام لخصوصيتهم، وعدم التزامه بالسلوكيات والأنظمة والقوانين الواجبة خلال استخدام وسائل النقل العامة.

وأكد أن قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 يعاقب على مخالفة الآداب العامة والتسبب بالإزعاج للآخرين بالحبس أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك عملاً بالمادة 361 والتي تنص:«يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جهر علانية بنداء أو أغان أو صدر عنه صياح أو خطاب مخالف للآداب وكل من أغرى غيره علانية بالفجور بأية وسيلة كانت».

كما أكد أن القبض على الرجل جاء أيضاً لمخالفته الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث ظهر في مقطع الفيديو المتداول لا يرتدي الكمامة داخل مقصورة مترو دبي، في الوقت الذي يلتزم به جميع مستخدمي وسائل النقل العام بالإجراءات الاحترازية من أجل تحقيق السلامة العامة للجميع.