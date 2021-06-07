القوات الجوية والدفاع الجوي تشارك في مناورات " طويق 2 " بالسعودية

ابوظبي - سيف اليزيد - تشارك القوات الجوية والدفاع الجوي في مناورات التمرين الجوي المشترك والمختلط " طويق 2 " التي انطلقت أمس وتستمر أسبوعين في المملكة العربية السعودية الشقيقة. يشارك في تمرين "طويق 2 " - الذي يتطلب مستوى عاليا من الكفاءة والاحتراف في الجوانب العملياتية والفنية والإدارية - إلى جانب الدولة ، المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان ، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، كما تشارك كل من الكويت، والبحرين كمراقبين في هذا التمرين. يهدف التمرين لرفع أعلى درجات الاستعداد وتحقيق التوافق والتكامل العملياتي ورفع الجاهزية العملياتية والتدريبية لعمليات الإسقاط الجوي التكتيكي ورفع روح التنافس بين المشاركين.