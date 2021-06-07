الامارات | "الحرارة" تميل للانخفاض غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرارة" تميل للانخفاض غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً، صحواً بوجه عام، مع ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ووجود فرصة لتكوّن السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض، خاصة غرباً، على أن يكون رطب ليلاً حتى صباح الأربعاء، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة شمالاً.

وأشار إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية، تتحول الى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس الأربعاء، سيظل صحواً بوجه عام، مع استمرار ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، كما يبقى رطب ليلاً حتى صباح الخميس، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية الشمالية والشرقية.

وأفاد المركز بأن طقس الخميس المقبل سيكون صحواً بوجه عام كذلك، مع ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، فيما يظل رطب ليلاً حتى صباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مشيراً إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية، معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، لتصبح مثيرة للغبار، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي و خفيف الموج في بحر عمان.

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