الامارات | 700 شركة ومؤسسة تقدم لحاملي "حماة الوطن" خصومات مالية

شكرا لقرائتكم خبر عن 700 شركة ومؤسسة تقدم لحاملي "حماة الوطن" خصومات مالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة الدفاع أن عدد الشركات المساهمة في بطاقة "حماة الوطن" وصل إلى ما يقارب 700 شركة ومؤسسة تقدم لحاملي بطاقة حماة الوطن خصومات مالية وعروض ومزايا خاصة.

وتعد "حماة الوطن" بطاقة خدمية تمنح لجميع منتسبي وزارة الدفاع والقوات المسلحة من العسكريين والمدنيين والمتقاعدين بهدف الحصول على عروض ومزايا وخصومات مالية من الجهات والشركات المشاركة.

وذكرت في تغريدات بثتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تحت رعاية وزارة الدفاع متمثلة في الادارة التنفيذية للإمداد سيقام حفل تكريم وتوقيع اتفاقيات مع عدد من الشركاء الجدد المساهمين في مشروع بطاقة حماة الوطن يوم (غد) الثلاثاء في فندق (ارث) فندق ونادي ضباط القوات المسلحة سابقا.

وأكدت وزارة الدفاع حرصها على تعزيز العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين من مختلف مؤسسات القطاع الخاص بما يصب في تعزيز أنماط الحياة في المجتمع بهدف بناء شراكات ناجحة تساهم بفاعلية في مواصلة مسيرة التطور لتقديم خدمات متميزه لمنتسبي وزارة الدفاع القوات المسلحة.

ونوهت بحرص القيادة الرشيدة على الاهتمام بأبناءها ولا سيما أبناء القوات المسلحة لما لهم دور فعال في الحفاظ على أمن الوطن ومكتسباته ومن هذا المنطلق أمر نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في يونيو 2015 بإصدار بطاقة حماة الوطن لمنتسبي وزارة الدفاع.

وأشارت إلى أنه بعد مرور ست سنوات على إصدار بطاقة "حماة الوطن" وبمناسبة "عام الخمسين" تعمل وزارة الدفاع على زيادة مستوى التنافسية للبطاقة باعتبارها إحدى المبادرات الخدمية والاجتماعية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمنتسبي وزارة الدفاع والقوات المسلحة.

وحققت بطاقة "حماة الوطن" نجاحات كبيرة على مستوى الدولة وردود فعل إيجابية لإسهامها في تقديم خدمات متميزة وحصرية لمنتسبي وزارة الدفاع وذلك منذ إطلاقها في الثامن من يونيو 2015

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