الامارات | المري: التوطين في القطاع الخاص تجربة ناجحة

شكرا لقرائتكم خبر عن المري: التوطين في القطاع الخاص تجربة ناجحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرم مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اللواء محمد أحمد المري، عددا من موظفي مركز آمر في إبن بطوطة مول، لتميزهم في أداء مهامهم وبما يسهم في اسعاد المتعاملين، مشيداً بجهودهم في تقديم خدمات متميزة للمتعاملين. وحثهم على الاستمرار في مسيرة العطاء وبذل قصارى الجهود للارتقاء بالمستوى الذي يليق بدولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال تفقده سير العمل في المركز يرافقه مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية العميد طلال الشنقيطي ومدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين الرائد سالم بن علي ورئيس قسم مراكز آمر الرائد مروان بالحصا.

وأكد اللواء محمد أحمد المريمدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، نجاح تجربة التوطين في القطاع الخاص ومن ضمنها التجربة التي ارتأت إقامة دبي تطبيقها في مراكز آمر النموذجية المنتشرة في جميع أنحاء إمارة دبي، والمعنية بتوفير مجموعة من الخدمات والمعاملات لقائمة من المؤسسات والدوائر الحكومية في الإمارة، بما فيها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ، مشيراً بأن إقامة دبي وبالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين قد ساهمت في استثمار طاقات 1071 من العناصر الوطنية الشابة ، والتي أثبت قدرتها وكفاءتها على العمل في القطاع الخاص وقدمت خدمات مميزة للمتعاملين.

مشيراً بأن دعوة مركز آمر في ابن بطوطة مول لتكريم الموظفين المتميزين هي رسالة تقدير لما يقدمه العناصر الوطنية الشابة من جهود متميزة لخدمة المتعاملين.

وأكَد المري حرص إقامة دبي على تفقد سير العمل في الفروع الخارجية والوقوف على احتياجات المتعاملين عن قرب، وتعزيز التواصل ما يحقق الأهداف المرجوة للحكومة في ضمان توفير التسهيلات اللازمة للمتعاملين، لتكون دبي الأولى عالمياً في السعادة والرضا عن الخدمات الحكومية، مؤكداً على أهمية الدور الذي تقوم به مراكز «خدمة آمر» في تقديم الخدمات للمتعاملين بأعلى ميزات الدقة والكفاءة، وفقاً لمعايير التميز المتوافقة مع نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات، وحرصها على الالتزام بالتدابير الاحترازية في ظل مواجهة تداعيات فيروس (كوفيد- 19) ، داعياً جميع المراكز لتكثيف الجهود في متابعة الموظفين والمتعاملين، بالالتزام بالتدابير الوقائية، كالتعقيم المستم والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات، لضمان صحة وسلامة المجتمع.

والجدير بالذكر مراكز آمر تقدم كافة الخدمات للمتعاملين عبر الموقع الالكتروني للإدارة gdrfad.gove.ae أو عبر التطبيق الذكي «آمر» المتوفر على الهواتف الذكية IOS و.Google play، الذي يتيح إمكانية التعرف على أقرب مركز والتواصل معه عبر الهاتف أو البريد الالكتروني للتقديم على الخدمة.

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