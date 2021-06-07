اختتام المؤتمر الدولي لمستقبل التعلم والمهارات «دبي 10X»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

اختتمت جامعة دبي المؤتمر الدولي لمستقبل التعلم والمهارات - دبي 10X، والذي تخللته سلسلة من المحاضرات وورش العمل والمناظرات والعروض الإلكترونية عبر تطبيق زووم، بمشاركة أكثر من 37 دولة، وذلك بهدف استقطاب أصحاب الكفاءات والمؤسسات لاستكشاف إمكانيات الجمع بين التقنيات الناشئة والابتكار في مجال التعلم وإدارة المعرفة. وتم خلال المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام، تسليط الضوء على محاور فرص العمل في عام 2050، الكفاءات والمهارات المستقبلية المطلوبة لمكان العمل، إدارة الانتقال للاستجابة لتحديات الاتجاهات العالمية الحالية من منظور المهارات، تنمية القدرات والمهارات الرقمية وتقنيات تنشيط التعليم مع الحفاظ على معايير السلامة والخصوصية، تأثير إنترنت الأشياء على التعليم وبيئة العمل، استخدام مبادئ التصميم التعليمي لإنشاء محتوى جذاب، لاسيما في التعلم الافتراضي، الأساليب التربوية الجديدة في تقديم التدريب، والتأثير العائد على الاستثمار في تطوير التعليم، والدور الاستراتيجي لوظيفة الموارد البشرية.

متحدثون

افتتح رئيس الجامعة الدكتور عيسى البستكي المؤتمر بحضور ومشاركة نخبة من أبرز المتحدثين والباحثين والمستشارين ورواد الأعمال من الإمارات والعالم، بمن فيهم مبارك الشامسي المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وخلفان جمعة بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل والدكتور سعيد خلفان الظاهري مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي. وأكد الدكتور البستكي أن هذا الحدث الفريد من نوعه يعتبر جزءاً من مهمة الجامعة وخططها الاستراتيجية لتعزيز التعلم في المستقبل وإدارة المعرفة، مشيراً إلى أنه تقع على عاتق الجامعات والمؤسسات التعليمية مسؤولية تصميم وتعزيز أجندة أكاديمية ومهنية مناسبة للوظائف المستقبلية. وأضاف أن المؤتمر حقق نجاحاً ملحوظاً لجذبه الأفراد والمنظمات المعنية لمناقشة وكشف تداعيات «التعلم المستقبلي» و«التصميم التعليمي» بهدف تحسين بيئات التعلم وتطوير الخبرات والكفاءات والمهارات البشرية. وقالت مديرة مركز التطوير التنفيذي في الجامعة الدكتوره فيديا نانداغوبال إن المشاركين في المؤتمر استطاعوا من خلال خبراتهم تحديد ونقل مستقبل العمل بتحدياته وإيجابياته، بالإضافة إلى كشف مبادئ «التصميم التعليمي» لإنشاء محتوى جذاب وتقديمه بشكل خاص للتعلم الافتراضي. وأضافت أن المؤتمر مثل فرصة فريدة للعديد من المؤسسات في القطاعين الخاص والعام لاكتشاف طرق تربوية جديدة لتقديم التدريب في الأوقات الحالية وتوقع الاتجاهات المستقبلية.