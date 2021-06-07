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«صحة دبي»: فتح باب التسجيل في برنامج «الامتياز»

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ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

 أعلنت هيئة الصحة بدبي عن فتح باب التسجيل للالتحاق ببرنامج الامتياز بمرافقها الصحية والذي سيستمر حتى العاشر من شهر يونيو الجاري من خلال الموقع الرسمي للهيئة.
وأوضحت الهيئة شروط ومعايير الالتحاق ببرنامج سنة الامتياز والمتمثلة بحصول المتقدم على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة أو ما يعادلها منذ عامين على الأكثر، وأن يكون حاملاً للجواز والهوية الوطنية سارية الصلاحية (والإقامة السارية لغير المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون)، مع ضرورة تصديق شهادة البكالوريوس وكشف العلامات، مشيرة إلى ان إدارة التعليم الطبي والبحوث بهيئة الصحة بدبي تستقبل الاستفسارات الخاصة ببرنامج سنة الامتياز عبر البريد الإلكتروني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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