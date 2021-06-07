مؤتمر دولي لطب الطوارئ في دبي غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

تستضيف دبي غداً ولغاية 12 يونيو الجاري النسخة الافتراضية من المؤتمر الدولي لطب الطوارئ في نسخته العشرين، بمشاركة أكثر من 2000 خبير من جميع أنحاء العالم والمعنيين بقطاع الرعاية الصحية وطب الطوارئ. ويتركز هدف المؤتمر هذا العام حول جمع خبراء القطاع تحت سقف واحد، وتنظيم جلسات افتراضية تفاعلية تستعرض دراسات حالة وحلولاً مثمرة، بمشاركة خبراء من المنطقة والعالم للتعريف بأفضل الممارسات والابتكارات في مجال طب الإصابات والطوارئ ورعاية المرضى. ويناقش خبراء من أكثر من 70 دولة خلال جلسات المؤتمر النواحي المختلفة المرتبطة بطب الطوارئ المتغير باستمرار، كما سيتم تنظيم مجموعة من ورش العمل قبل المؤتمر حول الرعاية الحرجة وحالات الطوارئ الطبية على متن الطائرة وطب الأطفال المتقدم والبحوث والإدارة، وغيرها الكثير. وأعرب الدكتور صالح فارس، رئيس شعبة الإمارات لطب الطوارئ، رئيس اللجنة المحلية المنظمة للمؤتمر، عن الفخر باستضافة النسخة العشرين من المؤتمر الدولي لطب الطوارئ بنسخته الافتراضية من دولة الإمارات، بمشاركة خبراء هذه المهنة النبيلة من مختلف أنحاء العالم. وأضاف أن المؤتمر يوفر منصة فاعلة لتبادل المعلومات، وإتاحة آفاق جديدة أمام القطاع، خاصة بعد أزمة «كوفيد - 19» من خلال تقديم رؤى وأفكار عميقة تشاركها نخبة من الخبراء والمتحدثين البارزين على الصعيدين الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أنه على الرغم من تحول المؤتمر إلى صيغة افتراضية هذا العام بسبب الأزمة الصحية الراهنة، إلاّ أنه تم التمكن من توسيع نطاق المؤتمر الأكبر عالمياً، وجعله أكثر شمولية، والمساهمة معاً في تحسين قطاع الرعاية الصحية للجميع.