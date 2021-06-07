سفير الإمارات غير المقيم يقدم أوراقه إلى ملك ليسوتو

ابوظبي - سيف اليزيد - ماسيرو (وام)

قدم محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا، أوراق اعتماده إلى جلالة الملك ليتسي الثالث ملك مملكة ليسوتو، سفيراً غير مقيم للدولة لدى ليسوتو، وذلك بالقصر الملكي في العاصمة ماسيرو.

ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جلالته وتمنياتهم لبلاده وشعبه المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل جلالة الملك ليتسي الثالث، السفير، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً المزيد من التطور والنماء.

وتمنى جلالته للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه. وعبر جلالته عن إعجابه بالخطوات التي اتخذتها الدولة في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والسياحة، وهو ما أهلها لتستضيف «إكسبو 2020 دبي»، كما قدم الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على الدعوة الكريمة التي وجهها إلى جلالته للمشاركة في «إكسبو 2020 دبي»، مشيراً إلى تطلع بلاده للمشاركة الفاعلة في هذا الحدث العالمي.

علاقات

أعرب السفير محش سعيد الهاملي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى ليسوتو، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين. وقد استعرض مع جلالة الملك ليتسي الثالث مجالات التعاون بين الإمارات وليسوتو وسبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.