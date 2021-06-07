جامعة الإمارات تحتفل «الثلاثاء» بخريجي الدفعة الـ 41

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (وام)

تحتفل جامعة الإمارات العربية المتحدة غداً بتخريج الدفعة الـ 41 من طلابها وطالباتها من خلال منصة تواصل تفاعلية إلكترونية خاصة تسمح للطلبة وأولياء الأمور وأعضاء الهيئة التدريسية والمتابعين بتبادل التهاني، والتقاط الصور التذكارية ومشاركتها مع زملائهم وأسرهم.

وأكدت الدكتورة عائشة سالم الظاهري النائب المشارك لشؤون الطلبة أن «جامعة الإمارات العربية المتحدة تواصل رفد المجتمع بمواكب الخريجين والخريجات الرواد في جميع المجالات، حيث تحتفي هذا العام بتخريج الدفعة الـ 41 وسط ظروف استثنائية في مواجهة تحديات فيروس كوفيد - 19».

وأشارت إلى أن الجامعة تحتفي بتخريج 2725 خريجاً وخريجة من كافة التخصصات الأكاديمية، وبلغ عدد خريجي البكالوريوس 2362، والدكتوراه 43، والماجستير 286، وقد تصدرت كلية الهندسة عدد الخريجين بعدد 113، تلتها كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بعدد 104، وكلية الطب والعلوم الصحية بعدد 101 خريج. فيما بلغ عدد خريجي الكليات الأخرى، كلية الإدارة والاقتصاد 94، كلية تقنية المعلومات 36، كلية العلوم 49، كلية التربية 60، كلية الأغذية والزراعة 19، وكلية القانون 19.