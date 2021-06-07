استعرضت جهود المجموعة.. «الإمارات للبيئة» تحتفي بالفائزين

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

احتفلت مجموعة عمل الإمارات للبيئة بأبطال البيئة الخضر لإعادة التدوير والاستدامة في دولة الإمارات، خلال حفل افتراضي نظمته بمناسبة يوم البيئة العالمي برعاية وحضور المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة العضو الفخري للمجموعة.

وقال في كلمة ترحيبية خلال حفل الدورة الـ 24 لجائزة الإمارات لإعادة التدوير: «إن مشاركتكم الفاعلة في برامج المجموعة لإعادة التدوير لهو دليل على التزامكم وإخلاصكم في المحافظة على بيئة دولتنا الحبيبة، وسعيد بتواجدي بين الأبطال الحقيقيين الذين واصلوا أداء دورهم الإيجابي في المحافظة على البيئة على الرغم من التحديات التي واجهناها والقيود المفروضة على الحركة التي كانت مطبقة العام الماضي. إن نجاح المجموعة هو نجاح الجميع، بينما توفر مجموعة عمل الإمارات للبيئة منصة مناسبة للمجتمع للوفاء بالتزاماته تجاه البيئة والتنمية المستدامة، وإنها تعتمد على المشاركة النشطة للمجتمع لتكون قادرة على تنفيذ برامجها».

وحث جميع المشاركين على توسيع شبكاتهم والمشاركة بشكل أكبر في البرامج البيئية العملية والمنصات التثقيفية للمجموعة، متمنياً للجميع السلامة والالتزام بالإرشادات الحكومية فيما يخص التباعد الجسدي للمحافظة على سلامة الجميع ولمنع انتشار الوباء.

وفي كلمتها الافتتاحية، تحدثت حبيبة المرعشي، رئيسة المجموعة عن احتفالات يوم البيئة العالمي التي تم تنظيمها هذا العام تحت شعار «إعادة التصور، إعادة الإنشاء، الاستعادة»،

وقالت: ما يقرب من 200 مدرسة و690 شركة شاركت في حملات إدارة النفايات السنوية العديدة للمجموعة خلال عام 2020 على الرغم من ظروف جائحة كوفيد-19، ويدعو هذا الإنجاز إلى تكريم النشطاء البيئيين الذين انضموا طوعاً إلى مبادرات إدارة النفايات الخاصة بالمجموعة، وعملوا بجد طوال العام لتحقيق نتائج باهرة.

وأعلنت المرعشي عن تمكن المجموعة منذ تأسيسها وحتى نهاية عام 2020 من جمع وإعادة تدوير 23.408.272 كجم من النفايات القابلة لإعادة التدوير بواقع 19.250.735 كجم من الورق، و342.559 كجم من علب الألمنيوم، و64.104 قطع من الهواتف المحمولة، و1.169.061 كجم من البلاستيك، و2.476.059 كجم من الزجاج، و105.754 قطعة من أحبار الطابعات. وساهم كل ذلك في تخفيف 82.349 طنا متريا من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، والحفاظ على 125.057 مترا مكعبا من مساحة مكب النفايات، وحماية 379.892 شجرة من القطع، وكذلك توفير 583.914 مليون وحدة حرارية بريطانية.

وجرى خلال الحفل تكريم الفائزين في حملات إعادة التدوير والرعاة والداعمين لمساهمتهم الناجحة في هذا الحدث.