إنجاز مداخل ومواقف سيارات لمسجد بالرحبة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، أعمال إنشاء مداخل ومواقف سيارات لمسجد رقم (P1) بالحوض (A) في منطقة الرحبة، وذلك ضمن إطار حرص البلدية على تعزيز مكونات البنية التحتية الحديثة، ودعم المرافق الدينية بالخدمات التي توفر الراحة لمرتاديها من أفراد المجتمع، وتساهم في إسعادهم وتعزيز معايير جودة الحياة، وتقديم مرافق خدمية تلبي كافة التطلعات والاحتياجات. وتضمنت الأعمال إنشاء طريق إسفلتي بطول 365 متراً، وتنفيذ أعمال 1620 متراً طولياً من الكيربستون، وكذلك تنفيذ أعمال بلاط ممرات المشاة بمساحة 3,380 متراً مربعاً، وتركيب 10 أعمدة إنارة طرق، بالإضافة إلى إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار بطول 240 متراً.

كما تضمنت الأعمال تركيب اللوحات المرورية، وتخطيط مساحة 115 متراً مربعاً من الطرق وأرضيات منطقة المواقف بالطلاء الفسفوري لتحديد مداخل ومخارج المنطقة ومساحة كل موقف، وكذلك تحديد وتخطيط أرضيات مواقف أصحاب الهمم.

وتنفذ البلدية مشاريع البنية التحتية التي تلبي تطلعات ومتطلبات سكان ومرتادي كافة المناطق في أبوظبي، طبقاً لأعلى المواصفات والمعايير العالمية، التي تتماشى مع النهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها أبوظبي.