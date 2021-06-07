طقس حار نهاراً.. رطب ليلاً

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع احتمال تكون السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، حاراً نهاراً، رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

وذكر المركز في نشرته اليومية أمس أن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س، مشيراً إلى أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:38 والثاني عند الساعة 23:32 والجزر الأول عند الساعة 16:50 والثاني عند الساعة 06:24. ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:35 والثاني عند الساعة 19:28 والجزر الأول عند الساعة 14:05 والثاني عند الساعة 02:29.