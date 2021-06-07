«الداخلية»: 26 ألف منزل ضمن «حصنتك»

ابوظبي - سيف اليزيد - ناصر الجابري (أبوظبي)

بلغ عدد المنازل التي ارتبطت بنظام «حصنتك»، نحو 26 ألف منزل، ضمن النظام اللاسلكي الذكي للإنذار المبكر للحماية من الحريق، وفقاً لأحدث إحصاءات وزارة الداخلية حتى منتصف العام الجاري.

ووفقاً للإحصاءات، فإنه تم التعامل مع 169 بلاغاً ورد من خلال منظومة «حصنتك»، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات أو وفيات ناجمة عن هذه الحرائق، وذلك إثر الاستجابة السريعة لرجال الدفاع المدني للتعامل مع الحرائق، بالاستفادة من المنظومة المرتبطة بمركز السيطرة التابع للإدارة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن نظام السلامة من الحريق يحتوي على أنواع مختلفة من أجهزة الاستشعار والتي يمكنها اكتشاف الدخان والحرارة. حيث يتم توصيل جميع المستشعرات بلوحة الإنذار الرئيسية والتي تنقل الإنذارات مباشرة في الوقت الفعلي إلى مركز الاستشعار والتحكم للتحقق منها، وبعد ذلك يتم إرسال الإنذار في حال كان صحيحاً إلى الجهات المعنية في الدفاع المدني على الفور ، مما يوفر للجهات المعنية معلومات دقيقة وذكية، الأمر الذي يجعل الوصول الى مكان الحريق أسرع وأدق مما يجعل المدن أكثر أمانًا وسلامة.

ودعت الوزارة إلى التسجيل في نظام «حصنتك»، حيث يعد تركيب نظام الربط والمتابعة الإلكتروني للدفاع المدني «حصنتك»، أمراً واجباً وإلزامياً، ويجب التقيد به، وهو ما يدعم رؤية دولة الإمارات، في جعل الإمارات واحدة من أكثر دول العالم أمناً وسلامة، كما يعد مشروع «حصنتك» سبقاً عالمياً لدولة الإمارات في مجال ربط المنازل بغرف عمليات الدفاع المدني، وإنجازاً كبيراً في إطار الجهود الفعالة لتحقيق أعلى مستويات الوقاية والسلامة والجاهزية لحالات الطوارئ في جميع إمارات الدولة، وسيكون له أثر إيجابي كبير في تحقيق أفضل معدلات زمن الاستجابة لبلاغات الحرائق.

وتعد أجهزة كاشف الدخان التي تم اعتمادها في مشروع «حصنتك» لحماية المنازل السكنية، أجهزة معتمدة عالمياً، حيث صممت وفق مواصفات عالية واشتراطات وضوابط معينة، بما يسهم في تحقيق الجودة والمنافسة، وبما يضمن خفض الأسعار في الوقت نفسه.