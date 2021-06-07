شرطة رأس الخيمة تشيد بقدرات «الدعم الاجتماعي»

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)

أشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بجهود مركز الدعم الاجتماعي في معالجة مختلف القضايا الأُسرية وحصرها وحلها في أضيق نطاق، والعمل على الحيلولة دون استفحالها، نظراً لتأثيراتها النفسية والاجتماعية التي تلقي بظلالها على عدة أطراف في إطار الأسرة الواحدة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية في مركز الدعم الاجتماعي برأس الخيمة، رافقه خلالها فريق التفتيش السنوي، وكان في استقبالهم المقدم أحمد إبراهيم سبيعان مدير مركز الدعم الاجتماعي بالإنابة وعدد من ضباط المركز.