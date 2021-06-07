الامارات | 1874 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن 1874 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن إجراء 231 ألفاً و928 فحصاً جديداً تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف اكتشاف وحصر حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم، وعزلهم.

‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص، على مستوى الدولة، في الكشف عن 1874 إصابة جديدة بالفيروس.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 583 ألفاً و71 حالة.

‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثلاثة أشخاص نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1699 حالة.

‌وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1842 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كوفيد-19»، وتعافيها من أعراض المرض.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 562 ألفاً و576 حالة.

وأعلنت الوزارة عن تقديم 21 ألفاً و741 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19»، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها، حتى أمس، 13 مليوناً و315 ألفاً و751 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 134.63 جرعة لكل 100 شخص.

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