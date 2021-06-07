الامارات | «طرق دبي» توفّر وقود حيوي للعبرات التراثية

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» توفّر وقود حيوي للعبرات التراثية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خصّصت هيئة الطرق والمواصلات في دبي محطة لتزويد العبرات التراثية بالوقود الحيوي (بيوديزل 5) في محطة السبخة للنقل البحري في خور دبي، وذلك بدءاً من شهر يوليو المقبل. وجاء القرار كخطوة عملية اتخذتها الهيئة بعد نجاح مبادرة التشغيل التجريبي العام الماضي لخمس عبرات تراثية تابعة لها باستخدام الوقود الحيوي (بيوديزل 5) المعتمد رسمياً في دولة الإمارات، وبالتعاون مع مجموعة «إينوك».

وقال مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة، محمد الهاشمي: «لتشجيع مشغِّلي العبرات التراثية على استخدام الوقود الحيوي لتشغيل عبراتهم، فقد عرضنا عليهم سعراً مخفّضاً للديزل الحيوي عن سعر الديزل العادي في السوق، وذلك بالاتفاق مع مجموعة (إينوك)».

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