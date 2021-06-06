الامارات | شرطة الفجيرة تعثر على غريق دبا الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الفجيرة تعثر على غريق دبا الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشلت شرطة الفجيرة بالتعاون مع خفر السواحل جثمان غريق ميناء دبا الفجيرة (16)عاما بعد ساعات عدة من البحث المتواصلة ، كما انقذت آخر (18) عاما كان برفقته.

وتلقت غرفة عمليات القيادة العامة لشرطة الفجيرة في تمام الساعة الخامسة عصراً بلاغاً يفيد بتعرض شابين لحادثة غرق في منطقة ميناء دبا الفجيرة، وعلى الفور انتقلت فرق الشرطة والدفاع المدني ومجموعة حرس السواحل والاسعاف الوطني إلى الموقع .

وتبين أن الشابين من مواطني الدولة ويبلغ الأول من العمر 18 عاماً بينما يبلغ الثاني 16 عاماً قد نزلا للسباحة في البحر بمنطقة ميناء دبا الفجيرة إلا أنهما تعرضا للغرق وتم انتشال جثمان أحدهما فيما نقل الآخر إلى مستشفى دبا الفجيرة لتلقي العلاج وهو في حالة مستقرة.

وتناشد القيادة العامة لشرطة الفجيرة الجمهور الكريم بضرورة توخي الحيطة والحذر عند النزول للبحر لممارسة السباحة وضرورة ارتداءسترات النجاة والابتعاد عن الأماكن غير المخصصة للسباحة.

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