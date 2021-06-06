الامارات | إدارات المدارس تنجز توزيع طلبة 12 في "الحكومية" والخاصة استعداداً للامتحانات غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن إدارات المدارس تنجز توزيع طلبة 12 في "الحكومية" والخاصة استعداداً للامتحانات غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت الإدارات المدرسية في دبي، توزيع الصف طلبة الثاني عشر الدارسين في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة على المدارس كافة التي سيؤدي فيها الطلبة امتحانات نهاية العام الدراسي حضورياً، بهدف تأمين العدد اللازم من الممرضين والممرضات تطبيقاً لبروتوكول عقد الاختبارات خلال جائحة كورونا، وذلك في إطار استعدادها لامتحانات نهاية العام الدراسي الجاري، التي تبدأ غداً.

وتبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي يوم غد الثلاثاء في الثامن من يونيو وتنتهي في 17 من الشهر نفسه.

ودعا مديرو النطاق مديري المدارس في دبي للتنسيق في إنجاز الرصد المطلوب بهدف تأمين التغطية الصحية اللازمة في الوقت المناسب.

ويبدأ طلبة الصف 12 في جميع المسارات "العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي " امتحاناتهم يوم غد الثلاثاء بمادة التربية الإسلامية ثم مادة الدراسات الاجتماعية ليوم الاربعاء لجميع المسارات أيضاً، ثم كيمياء أو أحياء ليوم الخميس ورياضيات يوم الأحد للمسار العام.

واللغة العربية يوم الاثنين، واللغة الإنجليزية الثلاثاء، ثم الفيزياء يوم الأربعاء، وختاما العلوم الصحية للمسار العام. أما بالنسبة للمسار المتقدم فيؤدون امتحان الكيمياء يوم الخميس ثم رياضيات ثم لغة عربية ثم لغة إنجليزية ثم الفيزياء وتالياً العلوم الصحية. وبخصوص مسار النخبة فيؤدون امتحان الكيمياء يوم الخميس، ثم رياضيات يوم الأحد، ثم لغة عربية يوم الأثنين ولغة انجليزية الثلاثاء، و فيزياء يوم الأربعاء، وختاماً مادة الأحياء يوم الخميس.

وتطبق وزارة التربية والتعليم البروتوكول المنظّم لاختبارات الصف الثاني عشر بنهاية العام الدراسي 2020-2021. ويتضمن البروتوكول الاجراءات الوقائية المتبعة لضمان سير الامتحانات بسلاسة ووفق خطوات معززة للبيئة الصحية حفاظاً على سلامة الجميع.

ولفتت الوزارة أن البروتوكول قد تمت صياغته بدقة متناهية لضمان اعلى معايير الصحة والسلامة للطلبة والكادرين التعليمي والإداري، وكوادر الخدمات المساندة من خلال تطبيق مجموعة من الخطوات الاحترازية والوقائية.

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