اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | بالفيديو.. الدفاع المدني بدبي يكافح حريقاً بمستودع في القوز الصناعية

0 نشر
محمد فودة-دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الدفاع المدني بدبي يكافح حريقاً بمستودع في القوز الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكافح فرق ووحدات الدفاع المدني بدبي حالياً حريقاً بمستودع مواد قابلة للاشتعال في منطقة القوز الصناعية.

وتفصيلًا، تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي  بلاغاً في الساعة 11:09 من صباح اليوم، بوجود حادث حريق في منطقة القوز الصناعية.

وعلى الفور تحرك مركز إطفاء وإنقاذ القوز كجهة اختصاص ومستجيب أول، وعند الوصول في الساعة 11:13 تبين إن الحادث في مستودع لمواد قابلة للاشتعال لتباشر فرق ووحدات الدفاع المدني تنفيذ عمليات الإطفاء ومكافحة الحريق، وفي الساعة 11:16  أفاد قائد القائد الميداني  بأن الحادث متطور ، وعليه تم تحريك مركزي البرشاء وشهداء الإمارات للقيام بعمليات الدعم والإسناد الإضافية.

وجاري متابعة التطورات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا