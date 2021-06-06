الامارات | بالفيديو.. الدفاع المدني بدبي يكافح حريقاً بمستودع في القوز الصناعية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الدفاع المدني بدبي يكافح حريقاً بمستودع في القوز الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكافح فرق ووحدات الدفاع المدني بدبي حالياً حريقاً بمستودع مواد قابلة للاشتعال في منطقة القوز الصناعية.

وتفصيلًا، تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي بلاغاً في الساعة 11:09 من صباح اليوم، بوجود حادث حريق في منطقة القوز الصناعية.

وعلى الفور تحرك مركز إطفاء وإنقاذ القوز كجهة اختصاص ومستجيب أول، وعند الوصول في الساعة 11:13 تبين إن الحادث في مستودع لمواد قابلة للاشتعال لتباشر فرق ووحدات الدفاع المدني تنفيذ عمليات الإطفاء ومكافحة الحريق، وفي الساعة 11:16 أفاد قائد القائد الميداني بأن الحادث متطور ، وعليه تم تحريك مركزي البرشاء وشهداء الإمارات للقيام بعمليات الدعم والإسناد الإضافية.

وجاري متابعة التطورات.

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