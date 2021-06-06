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الإمارات تدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقديشو

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعربت دولة الإمارات عن إدانتها للهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من محطة حافلات في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان لها - أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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