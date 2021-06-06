"أيانا القابضة" تطلق "وورك باي" حاضنة الأعمال الأحدث في دبي

"وورك باي" التابعة لـ "أيانا القابضة" هي حاضنة أعمال جديدة ومساحة مشتركة للعمل التعاوني توفّر للشركات الناشئة مجموعة من خدمات الدعم إضافة إلى فرصة لطرح أفكارها التجارية المبتكرة على شركة التكنولوجيا المُزعزعة "أيانا القابضة" التي تنشط في القطاع العقاري وتعمل انطلاقاً من دولة الإمارات.

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