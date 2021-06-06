1600 متطوع يوقعون على «تعهد بحماية البيئة»

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (الاتحاد)

تزامناً مع اليوم العالمي للبيئة، أطلق فريق «عونك يا وطن» التطوعي مبادرة مجتمعية تحت عنوان: «أنا أتعهد بحماية البيئة»، وذلك برعاية الشيخ محمد بن مسلم بن حم العامري رئيس الفريق، وشارك في المبادرة أكثر من 1600 متطوع من جميع فئات المجتمع عبروا من خلالها عن أهمية البيئة وضمان خلوها من التلوث، واستحضار الحلول التي من شأنها الحفاظ عليها واستدامتها. وعن المبادرة قال الشيخ محمد بن مسلم بن حم العامري: تولي الدولة اهتماماً كبيراً بالتنوع البيولوجي والحفاظ على الأنظمة البيئية من خلال العديد من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى استدامة الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها، إضافة إلى إنشاء المحميات الطبيعية

وتابع ابن حم: تأتي هذه الفعالية استكمالاً لسلسلة من الفعاليات والأنشطة، التي ينظمها فريق عونك يا وطن ضمن مبادرته للمسؤولية المجتمعية لأننا نهتم لبحث أهمية الحفاظ على البيئة، وضرورة إيجاد حلول تسهم في استدامتها، من خلال رفع وعي الجمهور وخلق حالة من الفهم الحقيقي لأهمية وضرورة البيئة للمجتمعات

من جانبها، قالت سلام القاسم منسق فريق «عونك يا وطن» التطوعي: إن الفريق أقام العديد من المبادرات والفعاليات التوعوية والتثقيفية بهدف غرس مفهوم البيئة المستدامة وأهمية الحفاظ على البيئة. وتضمنت هذه المبادرات مشاركة أفراد المجتمع في فعاليات التوعية بالمحافظة على البيئة في يوم البيئة العالمي.