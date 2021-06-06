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«تدوير»: الإمارات حريصة على تعزيز النظم البيئية

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

 قال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات، «تدوير»، إن دولة الإمارات وصلت إلى مكانة مشهودة ومتميزة في مجال الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، من خلال باقة المبادرات والمشاريع النوعية والمتميزة التي نفذتها وتنفذها على مدار السنوات، لتضع نفسها في مصاف الدول الكبرى في هذا المجال. وشدد على أن النظام البيئي يتطلب جهوداً مكثفة ومتنامية لمواجهة المتغيرات البيئية وتحقيق التوازن البيئي، مؤكداً أن مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» يلعب دوراً محورياً في الحفاظ على البيئة من خلال خدماته التي يقدمها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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