بحث التعاون بين أكاديمية سيف بن زايد و«الإمارات للإيجابية»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

التقى اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بمكتبه، المهندس مسفر العرياني رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإيجابية والسعادة بوزارة تنمية المجتمع.

وتم خلال اللقاء بحث التعاون التدريبي بين الأكاديمية والجمعية في المجالات ذات الصلة بمهام العمل الشرطي والأمني.

وأعرب مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية عن شكره وتقديره للجهود المقدمة من الجمعية في تدريب منتسبي شرطة أبوظبي على أفضل البرامج والأنشطة التدريبية، والتي تسهم في صقل معارفهم وتعريفهم بالمستجدات التطويرية. وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإيجابية والسعادة بوزارة تنمية المجتمع اهتمام الجمعية بتوفير أفضل البرامج والدورات التدريبية لمنتسبي شرطة أبوظبي بخط الدفاع الأول ووفق أفضل المعايير المتقدمة عالمياً في هذا المجال.