الامارات | %50 ارتفاعاً في عدد المنشآت الجديدة المسجلة لدى «التوطين»

شكرا لقرائتكم خبر عن %50 ارتفاعاً في عدد المنشآت الجديدة المسجلة لدى «التوطين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، ارتفاعاً بنسبة 50% في عدد المنشآت الجديدة، التي قامت بفتح سجل لدى الوزارة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.

وقال إنه خلال فترة المقارنة ارتفع عدد المنشآت من 17 ألفاً و701 في 2019، إلى 26 ألفاً و609 منشآت في 2021، مع توقعات بارتفاع عدد المنشآت الجديدة في نهاية العام الجاري إلى 65 ألف منشأة، في إشارة واضحة إلى النمو المتواصل لمؤشرات سوق العمل، ودورة الأعمال في الدولة.

وأكد الهاملي أن النمو المتواصل في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية، يأتي مدعوماً بحزمة المحفزات التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية خلال الأشهر الماضية، والتي أسهمت في مجملها بزيادة جاذبية سوق العمل، وبيئة الأعمال في دولة الإمارات. وأضاف الهاملي: «حافظت الدولة على مكانتها كأحد أهم أسواق العمل، ومراكز استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مستفيدةً من مجموعة كبيرة من القرارات والإجراءات التي تبنتها الحكومة الإماراتية خلال الفترة الماضية، بهدف توفير سبل الدعم اللازم لسوق العمل، وتيسير ممارسة الأعمال عبر التنسيق المستمر بين الدوائر والجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، فضلاً عن توفير مجموعة واسعة من حزم الدعم المالي والإداري، للحد من تأثيرات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في سوق العمل في الدولة».

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