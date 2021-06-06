الامارات | 2188 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن 2188 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن إجراء 246 ألفاً و510 فحوصات جديدة لاكتشاف وحصر حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 2188 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 581 ألفاً و197 حالة.

‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة خمسة أشخاص من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1696 حالة.

‌وأعربت الوزارة عن أسفها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2150 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيهم التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 560 ألفاً و734 حالة.

وأعلنت الوزارة عن تقديم 66 ألفاً و666 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19».

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس 13 مليوناً و294 ألفاً و10 جرعات، ويرتفع معدل توزيع اللقاح إلى 134.41 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» للمواطنين والمقيمين، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي تساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

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