الامارات | انخفاض البلاغات الجنائية المجهولة 39% بمركز شرطة بردبي

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض البلاغات الجنائية المجهولة 39% بمركز شرطة بردبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق مركز شرطة بردبي نسبة 99.73% في مؤشر التغطية الأمنية بمنطقة الاختصاص، فيما بلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة أربع دقائق و35 ثانية، مقارنة بالمستهدف وهو سبع دقائق، بحسب الإحصاءات التي اطلع عليها القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، خلال تفقده المركز برفقة مساعده لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري.

ونوّه المري بجهود المركز، خلال العام الماضي التي شملت تسجيل 14 ألفاً و133 بلاغاً جنائياً، وانخفاض البلاغات المجهولة بنسبة 39%، نتيجة البرامج الأمنية التي يُطبقها المركز في منطقة الاختصاص، وحرص الضباط المناوبين على التعامل السريع مع البلاغات كافة.

وطالب بزيادة حملات التوعية المرورية من قبل المركز، وتكثيف الدوريات على المناطق التي تتكرر بها حوادث مرورية ضمن اختصاص المركز، الذي سجل 22 حالة وفاة، ونفذ عدداً من الحملات المرورية الناجحة، شملت حملة المركبات التي تسبب ضجيجاً، وأسفرت عن حجز 1902 مركبة مخالفة لقوانين السير والمرور، نتيجة تزويدها بتقنيات ترفع من سرعة محركاتها وتسبب إزعاجاً وضجيجاً وخطراً في منطقة اختصاص المركز.

وفي ختام برنامج التفقد، كرّم القائد العام لشرطة دبي عدداً من العناصر المميزة بالمركز والشركاء الخارجيين، ضمن مبادرة «تفتيش الخمسين» التي تهدف إلى خلق نوع من التميز الوظيفي بين الموظفين، تقديراً لكل عمل مخلص وجهد متميز للارتقاء بمستوى الأداء.

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