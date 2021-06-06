الامارات | «استشاري الشارقة» يطالب بالنظر في تمليك الأراضي الممنوحة للمواطنين

شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري الشارقة» يطالب بالنظر في تمليك الأراضي الممنوحة للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في جلسته الثامنة عشرة، ضمن أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي العاشر، التي عقدها لمناقشة اختصاصات دائرة التسجيل العقاري، بأهمية النظر في موضوع تمليك الأراضي المنحة للمواطنين، سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية أو الزراعية، بما يحقق الاستفادة منها، ويضمن انتفاع المواطن بها، مشيرين إلى ضرورة طرح فكرة إطلاق الحاسبة العقارية، لإعطاء قيمة تقديرية للأراضي، وكل أوجه التصرفات العقارية، بهدف مساعدة الملاك والمستثمرين على معرفة القيمة الافتراضية والتقديرية للأرض، عند إقدامهم على البيع أو الشراء.

ودعوا خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس، علي ميحد السويدي، إلى أهمية استكمال البنية الإلكترونية لدائرة التسجيل العقاري، للوصول إلى نسبة 100% في مختلف خدماتها المقدمة، وأتمتة أنظمتها.

وتم خلال الجلسة طرح الأسئلة والملاحظات من قبل أعضاء المجلس، الذين طالبوا بحل مشكلة المشروعات العقارية المتوقفة والمتعثرة، والتي تؤثر في منظر الشارقة العام، والبدء في دراسة تهدف إلى تصنيف المكاتب العقارية كدرجات، لخلق بيئة تنافسية بين المكاتب، وأتمتة كل المعلومات، وتوفير بنية تقنية حديثة ومتطورة، تخدم تطلعاتها للتحول الإلكتروني المتكامل، للوصول إلى 100% في كل الخدمات، وتوفير خوادم لحفظ البيانات، وبدائل استراتيجية في حالة تعرض المعلومات للفقدان أو التلف، والسؤال عن مدى الرضا عن خدمات الدائرة.

ودعا الأعضاء إلى أهمية توفير دليل محدث لأعمال الدائرة، يوضح الرسوم التي تحصلها الدائرة على المعاملات، وحلّ النزعات التي قد تنشأ بين الملاك والمطورين العقاريين، وإلزام ملاك العقارات بعقود صيانة، مع أهمية تمليك الأراضي المنحة للمواطنين، وهي الصناعية والتجارية، ومنع تداول المساكن الحكومية للحفاظ على الأسر، وعدم تداول الأراضي السكنية في الأحياء الشعبية، وحصرها في القاطنين في الشعبية، كما دعا إلى تملك الأراضي الزراعية.

واقترح الأعضاء إطلاق الحاسبة العقارية، لإعطاء قيمة تقديرية للأراضي، وكل أوجه التصرفات العقارية، بهدف مساعدة الملاك والمستثمرين على معرفة القيمة الافتراضية والتقديرية للأرض عند إقدامهم على البيع أو الشراء، وطرح رابط إلكتروني يتاح للجمهور لتحديث بيانات أملاكهم.

وقدّم مدير عام دائرة التسجيل العقاري ومعاونه شرحاً متكاملاً عن كل المحاور التي طرحها أعضاء المجلس في أسئلتهم واقتراحاتهم، مؤكدين أن الدائرة تقدم مختلف خدماتها وفق الخطة الاستراتيجية.

• مقترح لإطلاق حاسبة عقارية لمساعدة المستثمرين على معرفة قيمة الأرض عند الشراء والبيع.

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