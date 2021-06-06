الامارات | 3 سنوات حبساً لعصابة شكّلتها امرأة لسرقة خطيبها بالإكراه

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سنوات حبساً لعصابة شكّلتها امرأة لسرقة خطيبها بالإكراه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 150 ألف درهم، بحق عصابة شكلتها امرأة إفريقية للاستيلاء على خزنة خطيبها، راسمة خطة محكمة تتيح لأفراد عصابتها الحصول على المدخرات المالية الموجودة داخل الخزنة، وتبعد عنها الشكوك في الوقت نفسه، باعتبار أنها الضحية الثانية في الجريمة، لأن خطتها تضمنت اعتداء أفراد العصابة عليها أيضاً.

وتفصيلاً، فوجئ رجل أعمال إفريقي برجلين ملثمين يقتحمان شقته أثناء وجوده مع خطيبته، ويعتديان عليهما بسكين، وهدداه بالذبح، لإجباره على فتح خزنة نقود خاصة به، وسرقا منها 150 ألف درهم و800 دولار بالإكراه، وفرّا هاربين.

وبعد إبلاغ الشرطة، تبيّن أن المتورطين أربعة أشخاص، ضُبط اثنان منهم، هما المهاجمان الملثمان، وكانت المفاجأة أن المتهم الرابع هو خطيبة المجني عليه، باعتبارها «الرأس المدبر» للجريمة، إذ خططت لها، وكلفت صديقها بتنفيذ السرقة مع المتهمين الآخرين، وأصدرت محكمة الجنايات حكمها حضورياً على المتهمين المقبوض عليهما، وغيابياً على الخطيبة ومتهم آخر.

وقال المجني عليه (45 عاماً) في تحقيقات النيابة العامة إنه كان برفقة خطيبته (المتهم الرابع) بشقته يتبادلان الحديث، حين سمع صوت جرس الباب، فتوجه لفتحه وفوجئ بشخصين ملثمين يدفعانه، ويمسك أحدهما برقبته ويضغط عليها حتى أسقطه أرضاً، واعتدى عليه بالضرب، ووضع الآخر لاصقاً على فمه، وواصلا ضربه وسحبه إلى غرفة النوم، حيث توجد خزنة الأموال، ووضعا سكيناً على رقبته، وهدداه بالقتل إذا لم يفتح الخزنة، فرفض في البداية، لكنهما اعتديا عليه حتى أذعن وفتحها، فسرقا منها 150 ألف درهم و800 دولار وجواز سفره، ثم فرا هاربين، وأغلقا الشقة عليه من الخارج.

وأضاف أن خطيبته حررت يديه ورجليه من القيد البلاستيكي، فاتصل بصديق يقيم معه في الشقة ذاتها، فحضر وفتح له الباب واتصل بالشرطة. وقال شاهد من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة إن بلاغاً ورد عن جريمة سرقة بالإكراه في منطقة الممزر، فانتقل مع زملائه، وشاهد المجني عليه وخطيبته، وروى الأول تفاصيل ما حدث، لافتاً إلى أن المتهمين اعتديا على خطيبته حين صرخت، وأصاباها بالسكين.

وبسؤال المتهم الأول، كشف أن خطيبة المجني عليه رتبت كلّ شيء، واتفقت معه على التفاصيل، وزودته بالمعلومات الكاملة حول عنوان الشقة ووقت التنفيذ، لافتاً إلى أنه جمع المتهمين الآخرين، وتوجه ثلاثتهم في الموعد الذي حددته المرأة، ونفذ الثاني والثالث الجريمة، فيما انتظرهما الأول أسفل البناية.

• المتهمة حررت المجني عليه بعد ربطه من قِبَل العصابة وسرقته.

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