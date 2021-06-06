الامارات | تفعيل الربط الإلكتروني بين «قضاء أبوظبي» والمصرف المركزي

شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل الربط الإلكتروني بين «قضاء أبوظبي» والمصرف المركزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت دائرة القضاء في أبوظبي تفعيل الربط الإلكتروني بين إدارة التنفيذ، ومصرف الإمارات المركزي، في إطار تسريع وحوكمة الإجراءات للتسهيل على المتعاملين والموظفين المعنيين، بما يضمن سرعة تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية، وسرعة قضاء الحقوق لأصحابها في وقت قياسي.

وأكد وكيل الدائرة، المستشار يوسف سعيد العبري، أن الربط الإلكتروني يأتي ضمن الجهود المبذولة لتحقيق سرعة إنجاز الأعمال المتعلقة بتنفيذ الأحكام المرتبطة بمعاملات مالية، واستكمالاً لخطة التحول الرقمي.

وأوضح أن عملية الربط تتيح العديد من المميزات، من بينها اختصار الوقت والجهد في إعادة إدخال بيانات ملف التنفيذ والأطراف في نظام المصرف المركزي، بما أسهم في سرعة إتمام العديد من المعاملات التي كانت قد تحتاج إلى شهور عدة للانتهاء منها، مع إتاحة تسلم الردود من البنوك بشكل إلكتروني وتلقائي على القرارات المتعلقة بها مباشرة.

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