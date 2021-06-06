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الامارات | «التعليم المدرسي» توجّه بالانتهاء من التقييم التكويني غداً

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أمين الجمال ■ دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إدارات المدارس الحكومية و«التسامح» بالانتهاء من رصد درجات التقييم التكويني للفصل الدراسي الثالث غداً (الإثنين)، واستكمال الدرجات الناقصة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

وقدم الطلبة، حتى الخميس الماضي، متعلقات تقييم نهاية الفصل الدراسي الثالث لمواد المجموعة B من المشاريع، و«PSA»، لتصنيف المشاريع، تمهيداً لحساب مجموع العلامات ورفع الدرجة النهائية على نظام «المنهل»، الأسبوع الجاري.

وحدد قسم التقييم والامتحانات ملاحظات حول نواقص الفصلين الدراسيين، الأول والثاني، كما فعّل الخانات في نظام المنهل لإدخال الدرجات.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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