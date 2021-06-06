الامارات | طقس حار نهاراً ورطب ليلاً

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس حار نهاراً ورطب ليلاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، حاراً نهاراً، ورطباً ليلاً، وصباح الإثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصةً الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

وتكون حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية من 10 - 20 تصل إلى 35 كم/‏‏س. والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:33 والثاني عند الـ23:04 والجزر الأول عند الـ16:12 والجزر الثاني عند الـ05:49. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الـ19:00 والمد الثاني عند الـ08:35 والجزر الأول عند الـ13:19 والجزر الثاني عند الـ02:00.

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