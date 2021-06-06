الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إعلانات

اشتكى سكان في منطقة «النعيمية 2» من الإعلانات التي يوزعها مندوبو الشركات بشكل يومي على أبواب الشقق السكنية، وتحديداً في البنايات التي تقطنها الأسر، مؤكدين أن هذا الأمر أصبح مزعجاً، خصوصاً مع عدم مبالاة حراس البنايات بالأمر.

«سالك»

اقترح سائقون ضم خيار «الاستعلام عن رصيد سالك» ضمن قائمة الخيارات الرئيسة في تطبيق هيئة الطرق والمواصلات، وأن يكون الاستعلام عنه برقم هاتف الشخص المسجل في خدمة سالك، وذلك حتى يسهل التعرف إلى الرصيد المتبقي في البطاقة.

إيجارات

استغرب سكان بمنطقة الجرف في عجمان إصرار بعض ملاك البنايات على التمسك بالقيم الإيجارية القديمة المرتفعة على الرغم من تراجع أسعار الإيجارات في مناطق مختلفة.

حواسب

طلبت مدرسة خاصة في عجمان أخيراً من الطلبة ضرورة إحضار الحواسب المحمولة معهم للاستعانة بها في الدراسة، إلا أن الطلبة فوجئوا بصعوبة الربط مع شبكات الإنترنت اللاسلكي «واي فاي»، ما اضطر أولياء الأمور إلى الاشتراك في باقات للبيانات عبر الهواتف المحمولة للوصول لشبكة الإنترنت من خلال ربطها بالحواسب.

تعقيم

طالب متسوقون بدبي والشارقة بزيادة أجهزة التعقيم السائلة للأيدي بمراكز التسوق، لاسيما مع زيادة الإقبال على المراكز خلال فترات التخفيضات، وموسم الصيف الذي يشهد تراجعاً في الأنشطة بالمناطق الخارجية المفتوحة، وتركز الإقبال على المولات مع ارتفاع درجات الحرارة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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