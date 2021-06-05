الامارات | «الصحة» تتيح لقاح «فايزر» للحاصلين على «سينوفارم» بعد 6 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تتيح لقاح «فايزر» للحاصلين على «سينوفارم» بعد 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها أتاحت حصول المطعمين بلقاح «سينوفارم»، المضاد لـ«كوفيد-19» على لقاح «فايزر-بيونتيك»، بعد مرور ستة أشهر على أخذ الجرعة الثانية من اللقاح الأول، بهدف تعزيز الجهاز المناعي في مواجهة المرض.

وأكدت المتحدث باسم القطاع الصحي في الدولة، مديرة إدارة الأمراض السارية في مركز أبوظبي للصحة العامة، الدكتورة فريدة الحوسني، عدم وجود أفضلية بين اللقاحات المعتمدة في الدولة، مشيرة إلى أنها جميعها آمنة وفعالة في الوقاية من مضاعفات المرض.

وتفصيلاً، أبلغ الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية والصحة العامة، الدكتور حسين الرند، «الإمارات اليوم»، بأن الوزارة أتاحت خيارين أمام الحاصلين على لقاح «سينوفارم»، يتمثل الأول في الحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية من اللقاح نفسه، والثاني الحصول على جرعتين من لقاح «فايزر-بيونتيك».

وأوضح الرند أن الهدف من الحصول على الجرعة الثالثة هو تعزيز الجهاز المناعي لدى أصحاب الأمراض المزمنة، ومن يعانون ضعف المناعة، مؤكداً أن «الحصول على (فايزر) بعد مرور ستة أشهر على أخذ الجرعة الثانية من (سينوفارم) لا ينطوي على أي مخاطر صحية».

ووفرت الدولة غالبية اللقاحات المعتمدة عالمياً للتطعيم ضد فيروس «كوفيد-19»، وتشمل أربعة أنواع هي: لقاح «سينوفارم»، ولقاح «فايزر-بيونتك»، ولقاح «سبوتنيك في» ولقاح «أكسفورد-أسترازينيكا».

وأتاحت التطعيم مجاناً للراغبين في تحصين أنفسهم من المرض، من المواطنين والمقيمين، شريطة عدم وجود حالة صحية، أو أعراض، تمنع ذلك.

ودعت الحوسني أفراد المجتمع الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات والاستفسارات الخاصة بلقاحات «كوفيد-19» المتوافرة للاتصال بمراكز الاتصال التابعة للجهات الصحية في الدولة، التي تضم وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وخدمة «استجابة» بمركز قيادة عمليات دائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة في دبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة.

وأكدت الحوسني في تصريحات إعلامية، أن اللقاحات جميعها تخضع لاختبارات سلامة مشددة، وتمرّ بمراحل وتجارب عدة، قبل الموافقة على استخدامها.

وقالت الحوسني إن «اللقاحات الأربعة اختيرت بناءً على أسس علمية دقيقة، ووفق اللوائح والقوانين المعمول بها في الدولة»، مشيرة إلى أنها مستوفية لشروط السلامة والأمان.

وتابعت أن اللجان المختصة دائمة الاطلاع على التحديثات العالمية بخصوص تطوير اللقاحات، وتقييمها دورياً، ما يعكس حرصها على تبني أفضل العلاجات.

وكانت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) ودائرة الصحة في أبوظبي أكدتا إمكان تلقي جرعات لقاح «سينوفارم» و«فايزر-بيونتيك» في أكثر من 60 مركزاً ومنشأة عبر شبكة «صحة»، حيث يمكن للراغبين تلقي الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات «فايزر-بيونتيك» ولقاح «سينوفارم» أو الجرعة المعززة من لقاح «سينوفارم» في جميع مراكز «صحة».

وأشارتا إلى أن توافر اللقاحات يعد أحد أهم إنجازات الدولة في المعركة ضد الجائحة.

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