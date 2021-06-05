"طرق دبي" ترسي عقد تنفيذ طرق داخلية في 3 مناطق سكنية

ابوظبي - سيف اليزيد - أرست هيئة الطرق والمواصلات بدبي عقد مشروع تنفيذ طرق داخلية في ثلاث مناطق سكنية هي القوز الثانية وند الشبا الثانية والبرشاء جنوب الثالثة بطول إجمالي 34.4 كيلومتر ويتوقع الانتهاء من المشروع في النصف الثاني من عام 2022.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتعليمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بتطوير وتحسين البنية التحتية الأساسية في المناطق السكنية لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة والارتقاء بجودة الحياة وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان.

وقال معالي مطر محمد الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة إن تنفيذ مشروع الطرق الداخلية يأتي في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات على تطوير البنية التحتية الأساسية من أعمال الطرق والإنارة وتصريف مياه الأمطار في المناطق السكنية ..مشيراً إلى أن مشروع الطرق الداخلية في منطقة القوز الثانية الواقعة بين شارعي الخيل وميدان يتضمن تنفيذ شبكة من الطرق الرئيسة بطول 16 كيلومترا حيث سيجري تعبيد الطرق في المنطقة مع أعمال البنية التحتية التي تتضمن إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار وأعمال إنارة للشوارع.

وأوضح أن مشروع الطرق الداخلية في منطقة ند الشبا الثانية يتضمن رصف طرق بطول 12 كيلومتراً وتنفيذ مواقف موازية والإنارة والربط مع شبكة صرف مياه الأمطار والصرف الصحي إلى جانب تقييم الطرق الداخلية القائمة البالغ طولها 27 كيلومتراً من الناحية الهندسية والسلامة المرورية وتصريف مياه الأمطار.

وقال إن منطقة ند الشبا 2 هي منطقة سكنية تحدها ثلاثة طرق رئيسة هي طريق دبي ـ العين من جهة الغرب وشارع ند الحمر من جهتي الشرق والجنوب وشارع المنامة من جهة الشمال ..مشيراً إلى أنه سيتم رفع كفاءة الحركة المرورية للطرق الداخلية في ند الشبا الثانية من حيث السلامة والتدفق المروري وتحسين المداخل والمخارج في المنطقة وتنفيذ طرق ووصلات تخدم جميع قطع الأراضي داخل المنطقة وتوفير مدخلين ومخرجين جديدين من وإلى شارع المنامة وشارع ند الحمر لتحسين ربط المنطقة بالمناطق المجاورة.

وأوضح معالي المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة أن الطرق الداخلية التي سيجري تنفيذها في منطقة البرشاء جنوب الثالثة يبلغ طولها ستة كيلومترات و400 متر حيث يقع المشروع في حدائق محمد بن راشد محاطا بالبرشاء جنوب الثانية من الشمال والحبية الأولى والرابعة من الجنوب /موتور سيتي والمدينة الرياضية/ وأرجان من الشرق والبرشاء جنوب الرابعة من الغرب ويتضمن المشروع أيضاً أعمال إنارة الطرق ومواقف السيارات ومحطات الحافلات .. مؤكداً أن المشروع يسهم في تسهيل الوصول إلى قطع الأراضي الموجودة ضمن منطقة البرشاء جنوب الثالثة التي جرى تشييدها مؤخرًا. تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات تنفذ حالياً شبكة من الطرق الداخلية بطول 77 كيلومتراً منها طرق مفردة بطول 68 كيلومتراً وطرق تجميعية مزدوجة بطول قرابة 9 كيلومترات في منطقة الخوانيج الثانية حيث تضع الشركة المنفذة للمشروع اللمسات النهائية عليه فيما أنجزت الهيئة العام الماضي مشروعي رصف الطرق الداخلية في منطقتي سما الجداف وعود المطينة 1 حيث شمل مشروع سما الجداف تنفيذ طرق بطول 12 كيلومتراً وربطها مع الطرق الرئيسة المحيطة مثل شارع الخيل من جهة الجنوب وشارع الشيخ راشد من جهة الشمال وإنشاء عدد من التقاطعات منها تقاطعان محكومان بإشارات ضوئية إلى جانب أعمال الإنارة فيما شمل مشروع عود المطينة 1 تنفيذ رصف طرق داخلية لمشروع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بطول 7 كيلومترات وربطها مع شبكة الطرق المحيطة وتأمين الدخول والخروج الآمن والسهل لمستخدمي الطرق من وإلى المناطق المجاورة كما شمل تنفيذ أعمال الإنارة والمواقف الجانبية وأرصفة للمشاة.