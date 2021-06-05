«خطة».. منصة ذكية لعلاج أصحاب الهمم

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي (دبي)

كشفت وزارة تنمية المجتمع، أنه تم تسجيل 686 طالباً في منصة «خطة»، التي تعد أداة ذكية وإلكترونية متطورة، تعمل بنظام متكامل ومزود بأحدث التقنيات، التي تضمن تقديم خدمات العلاج والتعليم لأصحاب الهمم، وتقييم مستوى تلك الخدمات، وتغذيتها بالخطط.

وتستخدم منصة خطة في تنفيذ خطط علاج أصحاب الهمم، كما تم تنفيذ 200 ألف نشاط تعليمي، من خلال تطبيق برامج في النظام الذي يتم من خلاله أيضاً تقييم تلك البرامج التعليمية على مدار الأسبوع، وبالإضافة إلى قياس درجة الاستفادة منها في تأهيل الطلبة المسجلين في النظام، كما يرصد أداء المعلمين والأخصائيين، بالاستناد إلى قياسات عملية وموثقة تتبع أفضل الممارسات العالمية.

وتعد منصة خطة نظام ذكي، تحقق 6 أهداف رئيسة وهي رفع كفاءة وفاعلية تقديم وإدارة خدمات تعليم وتأهيل أصحاب الهمم، وتوفير أدوات وتقنيات ذكية تخدم الأخصائيين في قياس درجة استفادة أصحاب الهمم وأسرهم، وتطوير وبناء خطط تعليمية وتأهيلية فردية في وقت قياسي، بالإضافة إلى متابعة مستوى التقدم واتخاذ القرارات المدعمة بالأدلة، والتواصل مع الأسرة وتفعيل دورها تجاه تعليم وتأهيل أطفالهم.

كما تهدف منصة خطة إلى التعرف إلى التحديات التي تواجه مقدمي خدمات تعليم أصحاب الهمم وتأهيلهم، حيث نجحت جميع المراكز في استخدام أدوات النظام في تصميم وإدارة البرامج التعليمية والتأهيلية الفردية، كما تم تدريب نحو 60 ممارساً ومنسقاً من مختلف مراكز أصحاب الهمم عبر برنامج (ينمو) التدريبي للتعامل مع أدوات النظام واستخدام تقنياته المتعددة.

بالإضافة إلى تدريبهم على كيفية استخدام نظام خطة في تصميم البرامج العلاجية الفردية الرقمية، واستخدام طرق جمع البيانات، واستراتيجيات تدريس المهارات الجديدة، وفهم المشكلات السلوكية وطرق التعامل معها، وزيادة شراكة الأسرة في العملية التعليمية، وكتابة التقرير الشامل حول استخدام نظام خطة.