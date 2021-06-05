الامارات | "التعليم المدرسي" توجه بالانتهاء من رصد درجات التقييم التكويني غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم المدرسي" توجه بالانتهاء من رصد درجات التقييم التكويني غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إدارات المدارس الحكومية و"التسامح" بضرورة الانتهاء من رصد درجات التقييم التكويني للفصل الدراسي الثالث في الموعد المحدد، وذلك بنهاية دوام يوم غدٍ الاثنين، واستكمال الدرجات الناقصة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني.وقدم الطلبة حتى الخميس الماضي، ما يتعلق بتقييمات نهاية الفصل الدراسي الثالث لمواد المجموعة B من المشاريع و"PSA"، حتى يتم تصنيف المشاريع وحساب مجموع العلامات ورفع الدرجة النهائية على نظام "المنهل"، الأسبوع الجاري.وحدد قسم التقييم والامتحانات، ملاحظات عدة حول نواقص الفصلين الدراسيين الأول والثاني، وتفعيل الخانات في نظام المنهل لإدخال الدرجات، مطالباً إدارات المدارس بالتأكيد على عدة أمور، هي أولاً إذا كان لدى الطالب درجة في نهاية الفصل فقط وليس لديه درجات في التفاصيل فهذا بسبب النقل أو التسجيل في بداية الفصل الذي يليه فلا داعي لرصد الدرجات في فترة التقييم وفترة امتحان نهاية الفصل.وثانياً إذا كان النقص في درجة مادة اللغة الإنجليزيه فقط، فهذا بسبب تغيير مستوى الطالب أو نقله من شعبه إلى أخرى أو من مدرسه إلى أخرى، وتم توجيه فريق نظام المنهل إلى حل هذا الأمر، ومن المفترض أن يتم الانتهاء منه يوم اليوم (الأحد)، لذلك لا داعي لاتخاذ أي إجراء من قبل المدرسة سوى تحويل الحالات المكتشفة للدعم الفني.

وثالثاً من المفترض أن تكون خانات الدرجات مفعلة، مع تذكير المدارس بأن درجات التقييم من صلاحية المعلمين، وذلك بعد اعتمادها تفعل صلاحية رصد درجات الامتحان التي تعتبر من اختصاص إدارة المدرسة "المدير ومساعد المدير".

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