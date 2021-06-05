الامارات | 50% ارتفاعاً في عدد المنشآت الجديدة المسجلة لدى "التوطين" من يناير حتى أبريل

شكرا لقرائتكم خبر عن 50% ارتفاعاً في عدد المنشآت الجديدة المسجلة لدى "التوطين" من يناير حتى أبريل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، عن ارتفاع بنسبة 50% في عدد المنشآت الجديدة التي قامت بفتح سجل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال الشهور الأربع الأولى من العام 2021، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.

وخلال فترة المقارنة ارتفع عدد المنشآت من بـ 17 ألف و701 في 2019 إلى 26 ألف و609 منشأة في 2021، مع توقعات بارتفاع عدد المنشآت الجديدة بنهاية العام 2021 إلى 65 ألف منشأة، في إشارة واضحة إلى النمو المتواصل لمؤشرات سوق العمل ودورة الأعمال في الدولة.

وأكد الهاملي أن النمو المتواصل في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية يأتي مدعوماً بحزمة المحفزات التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية خلال الأشهر الماضية والتي ساهمت في مجملها بزيادة جاذبية سوق العمل وبيئة الأعمال في دولة الإمارات.

وأضاف الهاملي: "حافظت الدولة على مكانتها كأحد أهم أسواق العمل ومراكز استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مستفيدةً من مجموعة كبيرة من القرارات والإجراءات التي تم تبنتها الحكومة الإماراتية خلال الفترة الماضية بهدف توفير سبل الدعم اللازم لسوق العمل وتيسير ممارسة الاعمال عبر التنسيق المستمر بين الدوائر والجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، فضلاً عن توفير مجموعة واسعة من حزم الدعم المالي والإداري للحد من تأثيرات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على سوق العمل في الدولة".

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