الامارات | «الصحة» تحذّر من وسيلة طبية «قد تسبب جلطة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحذّر من وسيلة طبية «قد تسبب جلطة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من وسيلة طبية، قد ينتج عن استخدامها جلطات واضطرابات في الدورة الدموية.

وأوصت بعدم استخدامها، وإعادتها إلى المورد.

وبيّنت في تعميم وجهته إلى المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية، بمنع استخدام التشغيلات كافة من الوسيلة الطبية Venovo™ Venous Stent System، التي تستخدم لإيصال دعامة ذاتية التوسيع إلى الأوعية الدموية الوريدية، لعلاج أعراض انسداد التدفق الوريدي.

وذكرت الوزارة أن الشركة المصنعة سحبت التشغيلات من الوسيلة، بسبب مشكلة في التصنيع تؤدي إلى عدم توسيع النهاية القريبة للدعامة، حيث تظل نهاية الدعامة متصلة بوسادة الدعامة في نظام التوصيل، ما قد يتسبب في إصابات تشمل إطالة العملية الجراحية، وإتلاف الدعامة أو تشوهها، واضطرابات في الدورة الدموية تؤثر في تدفق الدم وحدوث الجلطة. وقررت الوزارة في تعميم ثانٍ رفع التعليق عن تسجيل المنتج الطبي Omeprex (Omeprazole) 20mg Capsules، بعدما أثبتت الشركة المصنعة جودة وفعالية المنتج من خلال تقديم دراسة التكافؤ الحيوي له، ورفعت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية التعليق عن تسجيله. وفي تعميم ثالث، حذرت الوزارة من المنتج الطبيBD Venflon Pro safety and Venflon Pro IV cannula، بعد سحب الشركة المصنعة منتجات أكسيد الإيثلين المعقمة EtO، بسبب زيادة التقارير عن تسرب من منفذ الحقن للأجهزة المعقمة، إلا أنه لا يؤثر في المنتجات المعقمة بواسطة شعاع الإلكترون.

وأوصت الوزارة بالتأكد من وجود وسائل طبية مناسبة، وضمان وجود إمدادات كافية من الوسيلة، للحفاظ على توفير الرعاية الصحية المناسبة، مع ضرورة إعادة التشغيلات المتأثرة إلى المورد.

وحذرت الوزارة في تعميم رابع، من عدد من التشغيلات للوسيلة الطبية A Li -Gator Single Use Laparoscopic Clip Applier، بسبب فشل عملها.

وشملت الوسائل الممنوع استخدامها Model:360-010-001Codes:8250 I8251 I8252 I8820 I8821 I8822 I8823 I8824 I8825 I9571-A I9572-A I9573-A I9716-A I9717-A I9718-A I9719-A J0113-A J0114-A J0115-A J0225-A J0227-A J0228-A J0229-A J0230-A J0231-A J0240-A J0243-A J0287-A».

وطلبت الوزارة التواصل مع الشركة المصنعة لاستبدال المنتج، دون كلفة إضافية.

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