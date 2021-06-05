الامارات | جهاز ذكي لحماية السائقين من الرمال الزاحفة على الطرق

شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز ذكي لحماية السائقين من الرمال الزاحفة على الطرق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكر ثلاثة طلاب مواطنين في مركز ناشئة الذيد جهازاً ذكياً لحماية السائقين من الرمال الزاحفة، وضمان سلامتهم على الطرق الخارجية حال التعرض لعواصف رملية، والابتكار يهدف إلى دعم الجهات المختصة في الدولة بأفكار حديثة لمعالجة مخاطر الرمال الزاحفة، إضافة إلى أنه وسيلة لجمع البيانات بهدف إجراء البحوث والدراسات.

ونفذ مشروع الجهاز الطلاب سلطان راشد الطنيجي، ومحمد علي الكتبي، وراشد سيف الطنيجي، خلال ثلاثة أشهر، وقدموا للمشروع عرضاً خلال مهرجان العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي سبق أن نظمته وزارة التربية والتعليم لدعم الطلبة المبتكرين في كل مدارس الدولة.

وأكد الطلبة في العرض أن سبب اختيار فكرة المشروع، هو الإسهام في دعم سلامة قائدي المركبات على الطرق الخارجية في المناطق الصحراوية التي تعاني تجمعات رملية نتيجة للعواصف الرملية، والتي تشكل عائقاً للسيولة المرورية، وقد تؤدي إلى وقوع حوادث.

وذكر العرض أن المواد المستخدمة في تنفيذ المشروع، ألواح خاصة، وأنظمة ذكية، ومصادر للطاقة، مشيراً إلى أن المشروع يتكون من ثلاثة أنظمة، تشمل كاشف الرمال الزاحفة، ونظام تنبيه السائقين، ويتكون من مكعب مضيء وأضواء (LED)، وشاشة تظهر عليها التعبيرات التحذيرية، والثالث تنبيه جهات الاختصاص، ومنها الشرطة، والإسعاف، والدفاع المدني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news