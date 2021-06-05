الامارات | 2062 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 2062 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 233 ألفاً و38 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، في إطار خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف اكتشاف وحصر حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، والمخالطين لهم، وعزلهم. ‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 2062 إصابة جديدة بالفيروس، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 579 ألفاً وتسع حالات.

‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة شخصين من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1691 حالة.

‌وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها ومواساتها لذوي المتوفيين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2035 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 558 ألفاً و584 حالة.

وأعلنت الوزارة عن تقديم 72 ألفاً و879 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19»، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها حتى أمس 13 مليوناً، و227 ألفاً و344 جرعة، ويرتفع معدل توزيع اللقاح إلى 133.74 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي تساعد في تقليل عدد الإصابات والسيطرة على الفيروس.

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