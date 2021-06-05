الامارات | الطقس حار نهاراً رطب ليلاً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس حار نهاراً رطب ليلاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً وغائماً جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ويصبح حاراً نهاراً ورطباً ليلاً، مع تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

أما الرياح فتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية من 10 - 20 تصل إلى 30 كم/‏‏س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً.

ويحدث المدّ الأول عند الساعة 08:57 والمد الثاني عند الـ22:34 والجزر الأول عند الـ15:28 والجزر الثاني عند الـ05:12. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً. ويحدث المدّ الأول عند الـ18:28 والثاني عند الـ07:49 والجزر الأول عند الـ12:21 والثاني عند الـ01:27.

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